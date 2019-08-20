成群禿鷹「希治閣式」襲豪宅　屋主夫婦走夾唔抖

美國紐約一對年輕夫婦在佛羅里達州西岸一個高尚住宅區置業作為度假小屋，沒想到買完房子才4個月就不能再住下去，原來當地經常有大批禿鷹不時「佔領」住家，導致庭院臭氣薰天、亂七八糟。有報道甚至形容情況如希治閣電影般驚慄。



《棕櫚灘郵報》報道，卡西馬諾斯（Casimanos）夫婦今年4月以約70萬美元（約546萬港元）買下佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）一間奢華高爾夫球鄉村俱樂部的豪宅，附近還有一個自然保護區，夫妻倆準備將新屋作為他們和2歲孩子的度假小屋。



不過他們付款時，房屋中介沒有告訴他們，附近的鄰居有餵食野生動物的習慣，結果搬進來短短4個月，夫妻倆就決定永遠不再回去這幢豪宅，原來他們的房子已被禿鷹入侵。從照片和片段可以看到，就算設置在戶外的游泳池有頂棚遮蔽，成群禿鷹仍有辦法破壞棚子進入到院子裡，完全把庭院當成自己的「安樂窩」，霸佔泳池、露台和烤肉架，最嚴重的是這對夫婦如果不將車子停進車庫，車子便會遭殃，被禿鷹包圍兼用牠們的喙大肆破壞。



卡斯曼諾太太抱怨說：「牠們到處嘔吐（反芻）、大便，超級噁心」，味道就像有「一千具腐屍堆在一起」。他們目測，這群禿鷹沒有上百隻也有幾十隻。卡斯曼諾夫婦同時也擔心孩子的安全，因此決定搬走



附近住戶都對禿鷹突襲不勝其煩，鄰居卡茨（Cheryl Katz）說，成群禿鷹今年5月也曾闖入她家泳池區，卻不知道如何飛出去，最後牠們竟開始在她的後院大打出手，禿鷹們互相啄咬，鮮血四濺、傷口甚至深可見骨。卡茨嚇到躲在屋內，卻時不時會聽見禿鷹為躲避攻擊而撞上自家窗戶的碰撞聲。她曾一度考慮賣屋，但想到沒有人願意接手遭禿鷹突襲的房子，無奈打消念頭。



高級社區竟淪為禿鷹享樂天堂，居民劍指當地一名老婦人阿里亞（Irma Acosta Arya），卡茨說她曾看到阿里亞拿出4大袋狗飼料及烤雞腿、三文治等食物餵食禿鷹及浣熊等野生動物，「等禿鷹們吃飽後，牠們就開始飛到我的屋頂上、樹上休息，我的泳池客人們都被牠們嚇跑了。」



卡茨說原本禿鷹在社區中沒有造成問題，但是當阿里亞被禁止餵食鱷魚、轉而餵食其他動物後，今年春天問題開始浮現。現在相關部門雖然已對阿里亞提出控告，她也必須接受罰款及法院傳召，然而禿鷹問題始終無法解決。由於聯邦法例規定居民不得射殺及騷擾遷徙候鳥，也導致居民無力阻止禿鷹來訪。雖然他們開始用各種方法自救，有人施放煙火和氣球企圖嚇跑禿鷹，但是只能維持短時間。卡茨說她曾在院子放了4個頭會動、會發光的假貓頭鷹雕像，結果「禿鷹把雕像肢解了，還把它們的頭咬斷。」

