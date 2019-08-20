愛潑斯坦死前2日轉移財產　監獄局高層大洗牌

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦早前在獄中自殺身亡，但後續風波不斷。有美媒周一（19日）披露，他死前2日曾立下受益人不詳的遺囑，將名下達5.78億美元（約45.3億港元）資產存入一個信託基金。愛潑斯坦自殺暴露美國監獄的漏洞，引發一輪監獄局高層大洗牌。



報道指，該份遺囑上周四（15日）已遞交美屬維爾京群島的高等法院。根據法院文件，愛潑斯坦將所有個人財產轉移到「1953年信託基金」，包括逾5650萬美元（約4.43億港元）現金、逾3億美元（約23.5億港元）股票、逾1400萬美元（約1.1億港元）固定收益，還有位於紐約、佛羅里達州和巴黎等6地的豪宅、價值逾1800萬美元（約1.4億港元）的「航空資產、汽車和遊艇」。分析指，此舉將加大受害人的索償難度；法院未有置評。



愛潑斯坦的死因一度惹來他殺疑雲，亦引發美國監獄存在監管漏洞的質疑。美國司法部長巴爾周一宣布，改組聯邦監獄管理局領導層，撤換署理局長，委任資深官員索耶（Kathleen Hawk Sawyer）擔任局長，前中情局官員凱恩（Thomas Kane）任副手，致力改善監獄嚴重違規的情況。