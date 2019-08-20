任正非：不預期美國放寬禁令　拒華為成關稅戰籌碼

美國商務部周一（19日）宣布，將延長對中國科技巨企華為禁令的寬限期90天，惟華為回應指放寬期限「沒有改變華為被不公平對待的事實」。華為始創人兼總裁任正非周二（20日）接受訪問時表示，有見目前的政治氣候，預期美國未來不會放寬出口限制。



74歲的任正非在深圳罕有接受美聯社訪問表示，如果代價是要中國在關稅戰中妥協，他不希望美國放寬制裁，就算這意味他的女兒、華為副董事長孟晚舟，要繼續面對美國提出刑事指控引發的漫長法律程序。他又表示，預期美國會繼續限制大部分科技產品出口，在華盛頓不會有人為華為冒險站出來。



任正非表示，最受影響的會是向供貨華為的美國晶片及其他零件供應商，但無論擴不擴大「實體清單」，對華為業務也不會有實質影響。他拒絕華為成為中美貿易戰的籌碼，稱不能犧牲中國貧窮大多數的利益令華為受惠；又指被美國列入黑名單在戰略層面上，有助華為排除不重要的業務及產品，集中在最有競爭力的產品。



被問及在香港持續的示威，任正非表示：「暴力對社會和人民都不好，但對華為的業務完全沒有影響。我們仍集中在自家生產，修補我們彈痕纍纍的飛機。」他又表示，華為希望繼續與Google、微軟及其他美國開發商的技術合作。



另外，彭博社引述華為一份內部備忘錄指，任正非警告公司處於危亡關頭，建議工作量不足的員工組建敢死隊來探索新項目，立功有機會晉升；但失敗的員工將每隔每三個月降一等工資，並可能失去工作。他呼籲冗員要找到出路，讓自己發揮作用。



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