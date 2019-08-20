少女因姦成孕流產被囚30年　上訴成功獲無罪釋放

薩爾瓦多一名21歲少女3年前因遭性侵懷孕，其後在家中誕下死胎。她事後被控「殺嬰罪」罪成，判囚30年。案件引起外界嘩然，最高法院於2018年12月下令發還重審；上訴法院周一（19日）宣判該名少女無罪，並撤銷其所有罪名。



事發於2015年，當時只有18歲的埃爾南德斯（Evelyn Hernandez）遭到強姦，但由於家人受恐嚇而沒有報警求助；她亦聲稱不知道自己懷孕，至產前腹部劇痛才得知，結果8個月後、於2016年4月在家中洗手間產下死胎。埃爾南德斯事後被控以謀殺罪，控方指她沒有産前護理，法官於2017年判其罪名成立。



埃爾南德斯的律師團隊認為法庭忽略了她的兒子在子宮內已經窒息的法醫證據，於是提出上訴。最高等法院亦宣布案件證據不足，要求重新審理。直至周一，案件再度開庭重審，控方一度要求將刑期加重至40年，但法官最後宣判埃爾南德斯無罪。



受了近3年牢獄之苦的埃爾南德斯表示：「感謝主，公義得到彰顯了。」國際特赦組織亦指，這是薩爾瓦多婦女在爭取權益上取得重大勝利。