研究指孕婦喝含氟水或影響孩子智商　美專家質疑

加拿大有學者周二（20日）發表研究報告，認為孕婦喝含氟的水，或許會導致幼兒智商較低。有關發現被美國衞生專家質疑，認為毋須因此改變公共政策，民眾也毋須改變喝水的習慣。



有關研究由多倫多約克大學（York University）神經心理學副教授蒂爾（Christine Till）進行，結果發表在「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics）。當中分析來自6個加拿大城市的512對母子或母女的資料，其中約40%接受調查人士居住的社區供應的自來水已加入氟。



研究人員在控制其他毒素變數後發現，孕婦尿液中氟化物濃度若每公升增加1毫克，她們的兒子3或4歲時的智商可能會低4.5分，但女兒則沒有影響；研究結果也發現，孕婦每日攝取的氟化物每增加1毫克，她們所生的男或女孩智商都低3.7分。



不過美國小兒科學會（AAP）和美國牙醫學會（ADA）的專家都認為，不該因為有關研究就扭轉美國普遍在自來水加氟的公共政策，民眾也不需改變喝水的習慣。前者也建議繼續讓兒童使用含氟牙膏和在牙齒上塗氟預防蛀牙。