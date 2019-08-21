記者鏡頭前被飽以老拳　總統質疑襲擊者和示威無關

墨西哥一名電視台記者上周五（16日）在首都墨西哥城採訪一場抗議女性被暴力對待的示威期間，被一名男子在鏡頭前揮拳擊中頭部，他在周二（20日）接受手術後正在康復中，不過襲擊者依然在逃。總統奧夫拉多爾質疑該襲擊者是滋事分子，與當日舉行的示威沒有關係。



墨西哥電視台ADN40的記者希門尼斯（Juan Manuel Jiménez）在面對鏡頭描述時，一名戴着藍色帽子的男子突然從後使出勾拳，希門尼斯頭部被擊中並倒下，全程被鏡頭捕捉。希門尼斯據報因此而鼻中隔（Nasal septum）受損。不過電視台總監周二在社交平台透露希門尼斯的手術成功，他將「回到螢幕前繼續維護表達自由」。



奧夫拉多爾也表態質疑襲擊者在當時的示威中出現並不尋常，質疑他純為挑起事端而到場。他說：「現在看看女性遊行當日發生的事，當然有挑釁者，這就是問題，這種場合永遠有混入者和挑釁者。當日女示威者走出來捍衞一個公正的訴求，但也有人只想挑釁和製造問題，他們想和政府或群眾衝突，例如那個襲擊記者的人，他和女性遊行有甚麼關係？」