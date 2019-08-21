允汽油不加乙醇挫需求　特朗普力圖安撫農業帶不滿

美國特朗普政府早前決定給予部分煉油廠生物燃料法律豁免權，允許它們不在汽油添加乙醇，被指打擊乙醇需求。農業帶大感不滿，有人明言不再支持總統特朗普，或令其選情蒙上陰影，特朗普於周一（19日）召開內閣會議商討對策。



美國原本要求煉油廠需把乙醇等生物燃料加入汽油，或向同業提供資金處理。惟華府近日向31間煉油廠批出豁免，令艾奧瓦州農民不滿。艾奧瓦州是全美粟米及乙醇最大生產州份，亦是傳統搖擺州份，特朗普於上屆大選成功擊敗前國務卿希拉妮，部分原因是他支持使用乙醇。有農民斥責特朗普違反競選承諾，感覺被欺騙，不會再投票給他，會轉投民主黨的前副總統拜登。



知情人士透露，特朗普召開2小時的內閣會議，與農業部、能源部、國家環境保護局（EPA）等官員商討如何安撫農民，特朗普競選團隊更指出有民主黨總統參選人，利用此事打擊特朗普。會上有官員提出撤銷豁免但被否決，華府將透過其他途徑提高乙醇需求。EPA周二（20日）則發聲明，堅稱無證據顯示豁免打擊對乙醇的需求。