太陽能電池板多次起火　沃爾瑪告特斯拉兼索償

美國連鎖超級市場沃爾瑪周二（19日）入稟紐約州最高法院，控告特斯拉汽車疏忽監管，導致旗下公司生產的太陽能電池板多次起火，危及沃爾瑪職員生命安全及破壞貨品，造成數百萬美元損失，要求法庭強制特斯拉移除全美逾240家沃爾瑪超市的太陽能電子板。特斯拉暫未回應事件。



法庭文件指，馬里蘭州及俄亥俄州等7家沃爾瑪超市，從去年11月起先後發生火警，肇因是特斯拉旗下公司「Solar City」生產的太陽能電池板，其中一宗火警在系統斷電後數月發生。沃爾瑪稱，有多塊太陽能電池板出現電線鬆脫等現象，指控特斯拉以未經培訓的工人安裝劣質設備，該批工人完全是不稱職或遲鈍，特斯拉的檢測亦有漏洞，危及沃爾瑪職員及顧客生命安全。



沃爾瑪指，上月曾給予特斯拉30日分析太陽能電池板起火成因、賠償火災損失等，但對方至上周四（15日）仍未回應。特斯拉於2016年以26億美元（約203億港元）收購Solar City，其後削減太陽能電池板的銷售人員，並終止與家得寶（Home Depot）的分銷協議，導致Solar City的太陽能電池板季度安裝量自併購交易後下跌85%。



特斯拉汽車行政總裁馬斯克周日（18日）表示，特斯拉將重啟太陽能業務，容許客戶不需簽署長期合約，便可安裝太陽能電池板。