前蘇聯船長寫瓶中信　漂流50年後沖上美國海岸

美國阿拉斯加州一名男子在收集柴木時，意外發現一個保存完好的冷戰時期漂流瓶，瓶內早於50年前寫下的俄文信件仍清晰可閱。男子求助網民後，把信件內容翻譯成英文，更成功尋回當年寫信的俄羅斯船長。緬懷過去的船長得知瓶中信的下落時，不禁感觸落淚。



阿拉斯加州男子伊萬諾夫（Tyler Invaoff）在村莊希什馬廖夫（Shishmaref）檢柴時，發現該個以膠塞密封的玻璃瓶。他形容瓶子封得很緊︰「我很用力拉，甚至得用牙齒才把瓶塞拉開。瓶裏仍然是乾的，散發出一陣葡萄酒或陳年老酒的氣味。」所幸信件仍是乾的，文字完好無損，伊萬諾夫遂把信件分享至社交網，並由網民翻譯出內容。



信中稱︰「俄羅斯遠東船隊 VRXF 舒拉克號向你問好！我懇請你找到這封瓶中信的人，向海參崴 －43 BRXF 舒拉克號全體船員回應。我們祝願你身體健康，長命百歲，航海快樂。1969年6月20日。」俄羅斯傳媒其後憑署名尋得寫信的博察年科（Anatolii Prokofievich Botsanenko）船長，他現年已年屆86歲。



博察年科看到信件署名後，便確定信件是自己手筆︰「這看起來很像我的筆迹。一定是！東方漁業船隊。」博察年科在1966年監督建造舒拉克號，並在其航行至1970年。他得知愛船在90年代被拆卸賣掉後，不禁落淚。而發現瓶中信的伊萬諾夫則感觸稱，「一張小小的照片演變成故事十分神奇」，打算以後和子女一起送出漂流瓶。