美預備好重啟核談　日媒：防衞白皮書上調朝核武評估

日媒周三（21日）報道，日本內閣會議將於本年9月批准的年度防衞白皮書，將上調對北韓核武能力的評估；並首度明確表示北韓似乎已成功微型化核彈頭，軍事活動構成「嚴重且逼近的威脅」。另一邊廂，美國北韓政策特別代表比甘周三稱，美國已預備好與北韓重啟核談。



比甘周二在南韓展開行程，他在與南韓最高核子特使李道勳會面後表示：「只要北韓給予回應，我們已預備好投入（核談判）。」他又否認報道指他將接任在俄羅斯的外交職位，稱他專注於與北韓取得進展，並完全致力於達成北韓無核化的目標。



日本去年的防衞白皮書強調，把核武微型化至可搭載在導彈上，必須擁有相當高的技術：「北韓可能已成功微型化核武，並開發出核彈頭」。《讀賣新聞》報道，今年的報告首度表示，北韓在核武開發上似乎已成功微型化核彈頭。另外，報告亦將介紹南韓的次序比上一年調低。



南韓在本年1月發布的2018年國防白皮書，提到北韓的微型化核彈頭「已達到相當高的水準」。韓媒去年底曾引述情報機關消息，指北韓在去年美朝首腦新加坡峰會後，仍然持續發展微型化核彈頭。