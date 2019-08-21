滙豐渣打花旗BNP涉案　文件揭孟晚舟認華為設伊朗辦事處

中國科技巨企華為的太子女孟晚舟，去年底在溫哥華機場被捕。加拿大法院周二（20日）公開更多法庭文件，顯示滙豐、渣打、花旗集團和法國巴黎銀行（BNP Paribas），均牽涉於美國起訴孟晚舟的案件中。



文件顯示，滙豐、渣打和花旗集團的行政主管、和一名美國聯邦調查局（FBI）的法證會計師，將會就有關法國巴黎銀行在2013年至2018年，向華為提供銀行服務的文件作證。法院披露一份加拿大邊境官員的宣誓書，指出孟晚舟起初被問及「華為是否向不該出售產品的國家出售產品」時，答稱「不知道」，但在受質疑後表示華為的確在伊朗有一個辦事處。



另一邊廂，孟晚舟律師正尋求獲得美加部門之間的通訊紀錄，以證實她被非法扣留。文件顯示孟晚舟被扣時曾多次詢問原由，但被告知只可聯絡律師，不能聯絡家人。律師指當局的搜查和盤問違反了孟晚舟的憲法權利。律事亦指出，美國總統特朗普去年指「若能有助與中國達成協議，不排除會介入孟晚舟案件」，顯示引渡過程被政經因素影響，形容特朗普言論是「侵蝕法治」。

