3中國公民被指生產和走私芬太尼　華府宣布制裁

為了阻止芬太尼由中國流入，美國財政部周三（21日）宣布，對3名涉嫌生產和走私該類合成鴉片類藥物的中國公民實施制裁。由於涉事人士過去透過比特幣（bitcoin）等虛擬貨幣交易，財政部已向處理相關財務交易的銀行發出警告，藉此切斷其生產營運和銷售網絡。



根據美國法例，財政部將3人列為「重要外國毒梟」後，能夠透過制裁和使用其他手段，攻擊其販毒網絡。36歲的鄭富景（Zheng Fujing，音譯）及其父親鄭光華（Zheng Guanghua，音譯），被指控制一間名為上海勤勝醫藥科技有限公司（Qinsheng Pharmaceutical Technology）的企業，利用它生產和販運芬太尼。



財政部提到，鄭氏父子的販毒集團曾經生產並運輸數百種受管制的藥物，包括止痛效力較芬太尼強100倍的卡芬太尼（Carfentanil）。鄭氏父子亦涉嫌開設多個網站，更以35種以上的語言宣傳和銷售有關違法毒品。此外，他們亦被指生產危險的合成藥物，以假冒的抗癌藥物。



與此同時，財政部亦指控另一中國公民顏小冰（Xiaobing Yan，音釋）生產和販賣合成鴉片類藥物、大麻素、卡西酮和安非他命類藥物。財政部指顏小冰通過監控美國和中國的立法和執法行動，修改有關藥物的化學結構，藉此逃避訴訟。



這次被美國制裁的鄭富景和鄭光華，曾於去年8月被美國司法部控以合謀製造和分發受管制藥物等多項罪名。顏小冰則於2017年10月被控在美國分發芬太尼等罪名。美國曾向中國施壓，要求中方移交包括鄭氏父子和顏小冰等5名涉嫌走私芬太尼的中國公民出往美國受審。惟美國國會去年12月的報告指，鄭氏父子和顏小冰目前仍然身在中國。