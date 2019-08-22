促美停止對台售武　陸國台辦斥美違反一中原則

針對美國國務院正式通過對台灣出售包括66架F16V戰機的軍備，繼大陸外交部周三（21日）表示已向美方提出嚴正交涉和抗議後，大陸國台辦周四（22日）亦再次敦促美方停止對台軍售，並斥責美方違反「一中原則」。



國台辦發言人馬曉光表示，美方不顧陸方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預大陸內政，肆意違反一個中國原則和陸美三個聯合公報規定，嚴重損害陸美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定，「我們再次敦促美方立即停止對台軍售，立即停止支持『台獨』分裂勢力的惡劣行徑」。



馬曉光同時指出，民進黨當局罔顧台灣同胞福祉利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。



在周三（21日）美國國務院舉行的新聞簡報會上，有大陸官媒記者問這次美國對台售武違反1982年陸美簽訂的「817公報」，發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）回應稱，這次軍售符合台灣關係法和美陸三公報。



美國國務院另一名發言人同日透過電郵背景說明方式回覆媒體，指美國仍信守基於美陸三公報與台灣關係法的「一中政策」，指美國對台軍售以台灣關係法為準則，並以台灣防務所需的評估為基礎；美國多個政府都保持一致對台軍售的長期政策，此一貫政策有助於台灣的安全，也有利於維護台海和平與穩定。