報告︰微軟亞馬遜等巨企　開發AI武器令全球陷致命風險

人工智能（AI）科技發展日新月異，惟有關技術在軍事武器的應用，引發道德爭議。荷蘭一個非政府組織針對全球科技巨企進行研究，調查企業在開發致命AI武器的投入度，並指微軟、亞馬遜等巨企的AI發展令人憂慮。有學者呼籲，國際應全面禁止AI殺人機器。



荷蘭和平組織Pax根據3個範疇，包括企業有否發展AI致命武器的相關科技、有否發展AI軍事項目、有否承諾不再繼續發展，為50間企業排名。其中，正在競投美國國防部的100億美元（約780億港元）雲端軍事基建的微軟及亞馬遜，被列入「高度關注」類別。而與美國中情局（CIA）有關的軟件企業Palantir，則因為發展價值8億美元（約62.4億港元）的實時戰鬥分析AI系統，而同被列為「高度關注」。



報告作者斯利普（Frank Slijper）質問︰「這此爭議性武器，可以在沒有人類直接干涉之下，自行決定殺人。為甚麼微軟及亞馬遜甚至不否認正在開發有關武器？」加州大學柏克萊分校的電腦科技教授羅素（Stuart Russell）亦指出，負責開發AI技術的企業，在阻止自動殺人武器的流通上，有很大的責任。