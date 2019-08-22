格陵蘭風波發酵　特朗普斥丹麥首相言論討厭

美國總統特朗普有意買下北美洲丹麥屬地格陵蘭引起的風波沒完沒了。被丹麥首相弗雷澤里克森駁斥「想法荒謬」後，特朗普宣布取消出訪丹麥，並在周三（21日）繼續批評對方的說法「討厭」，直指她言論不當。美國國務卿蓬佩奧事後致電丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod），圖為事件降溫。



特朗普周三在白宮向弗雷澤里克森隔空開火，稱：「我認為（弗雷澤里克森）首相的言論討厭，她只需要說『我們沒有興趣』就好了。她不是在對我說話，而是在對美國說。起碼在我治下，你不應用那種方式跟美國說話。」



特朗普又在Twitter批評丹麥國防開支只佔國內生產總值的1.35%，遠低於北約訂明的2%標準。蓬佩奧周三就事件致電丹麥外相科弗德，讚揚這個美國盟友在全球安全事務上貢獻良多。二人討論到加強兩國包括格陵蘭在北極事務上的合作。



丹麥對特朗普取消訪問的決定感到難以置信，但相信不影響兩國的盟友關係。前首相托寧-施密特則在Twitter批評，特朗普的決定是「笑話」，侮辱丹麥和格陵蘭人民。