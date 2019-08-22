聯合航空乘客稱被迫坐嘔吐物座椅　兼要自行清理

美國德州一名男子周日（18日）乘美國聯合航空客機，由加拿大溫哥華飛返休斯敦時，赫然發現機上座椅染滿了疑似嘔吐物的痕迹。男子聲稱，機艙服務員得知後竟提供紙巾，讓他自行清理，其後才安排員工清潔。他要求航空公司就此道歉，但聯合航空否認有要求對方自行清潔座椅。



德州男子特雷爾（Sam Trail）周日與妻子乘坐編號UA 2057的客機時，發現其座位和前排椅背上，浸滿了疑似嘔吐物的痕迹。特雷爾指，當時大感惡心，惟通知機艙服務員後，對方竟稱︰「行，我們能召清潔工來，但你就會成為飛機延誤的原因。」對方遞上紙巾，讓特雷爾自行抹掉疑似嘔吐物。



其後清潔工登機，以噴壺和毛巾清理穢物，惟椅上仍殘餘污漬。特雷爾稱︰「起碼要有個限度，（聯合航空）本應提供衞生環境，他們應就此道歉。」聯合航空回應時否認有要求乘客自行清理座位，又強調未能確定污漬為嘔吐物；但承認座椅衞生情況未如理想，對此感失望。聯航表示已就此聯絡受影響乘客。



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