手語神同步翻譯饒舌歌曲　助殘障人士融入享受

美國芝加哥藝人Twista被視為語速最快的饒舌歌手，每分鐘可唱出近280個字彙。在近日一場演唱會上，他一名手語翻譯成為全場焦點，全因翻譯手勢一句一字都同步跟上，而且富有節奏感，讓聽障人士亦投入享受熱烈氣氛；健力士世界紀錄亦邀請他，申請成為最快的手語翻譯。



來自德州休斯敦的加列戈加列戈（Amber Galloway Gallego），近日為Twista的演唱擔任手語翻譯。加列戈生動地揮動手勢，彈指亦細緻靈活，身體跟上節奏搖擺，驟眼看讓人以為是舞蹈。Twista經理人拍下影片上載至社交網Twitter，逾百萬名網民觀看後大受感動。



更令人驚訝的是，加列戈事先並沒有練習歌曲。她指自己思考及說話敏銳急速，令她可作出極之快速的手語翻譯。然而，加列戈本身也是為殘疾人士，自小失去部分視力，現時的聽力亦有困難。投身手語工作希望可令聽障社區感到融入。



加列戈指出，演唱會不僅是讓人聽音樂，而是參與及體驗社區的一部分，而且聽障人士依然可感受到震動等其他元素，她表示：「我很欣賞音樂藝術，並參與在製作當中，這樣我們就可以盡力地令其更具包容性。」