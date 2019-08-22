修例風波：華外交部稱14億中國人最大訴求　是香港止暴制亂

香港修訂《逃犯條例》引起的風波持續。對於有海外華人近日舉行「愛國護港」活動，被疑是中國駐外使領館所組織，中國外交部發言人耿爽周四（22日）在北京舉行例行記者會時回應，稱包括香港在內的14億中國人，對香港目前局勢最大訴求是止暴制亂，恢復秩序；又稱最大期待是維護香港繁榮穩定。他更反問14億人的意志是否可能被組織和操縱。



耿爽提到，海外中國公民對一些妄圖分裂國家、抹黑中國形象的言行，表示憤慨和反對，做法完全理所應當，也在情理之中；中方希望海外中國公民能理性表達，注意保護自身安全，又希望有關國家能尊重和理解海外中國公民的合法活動，保障和維護他們的合法權益。



耿爽強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外國組織和個人干預；又稱加拿大沒任何資格及權利妄議香港事務，希望加方遵循基本的國際法，以及國際關係的基本準則，停止在香港事務上說三道四、指手畫腳，干涉中國內政。



對於加拿大總理杜魯多早前表示，不打算在和中國外交與貿易爭端中有所退讓，耿爽重申，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方；又稱有理不在聲高，公道自在人心，敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切；更促加方立即釋放中國科技巨企華為副董事長孟晚舟平安回國。