淫媒自殺亡：至少8監獄職員　漠視監視令擅離職守

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦早前在獄中自殺身亡，法醫驗屍後指沒有證據顯示屬他殺，但監獄監管問題引人詬病，陰謀論不絕。美媒周四（22日）指，至少有8名監獄職員知道愛潑斯坦需要有人監視，卻在他死亡前24小時內離開沒人監視的監獄。



《華盛頓郵報》報道，涉事職員包括主管、經理和低級懲教人員，調查人員懷疑他們故意讓愛潑斯坦單獨待在囚室中，正調查哪一些員工知道更詳細資料、或是否涉及違法行為。而法醫巴爾（William P. Barr）周三（21日）表示，驗屍報告中的資料明確顯示愛撥斯坦死於自殺，他說：「我認為監獄存在違規行為。」



負責審理愛潑斯坦案件的法官伯曼（Richard Berman）表示，他會在下周二（27日）舉行聽證會，邀請了愛潑斯坦的律師、檢察官、受害人及其律師參與，屆時會考慮是否撤回控罪。另外，美國麻省理工大學的媒體研究室被指在愛潑斯坦醜聞曝光後，收受了他至少20萬美元（約150萬港元）捐款，至少2名研究人員辭職抗議，包括該研究所的主管和一名哈佛客席學者。



法官周三命令聯邦監獄改善愛潑斯坦一名室友的待遇，據報，該名前警官塔塔吉利昂（Nicholas Tartaglione）被控4項謀殺罪，而他在牢中的待遇在愛潑斯坦死後每況愈下，更被監獄人員威脅和虐待，甚至不准許他洗澡。法官形容情況不可接受。