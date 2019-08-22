防長：華大規模竊知識產權　俄擴充核武庫

美國特朗普政府上台後，把中俄兩國列為戰略競爭對手。上任不久的美國防長埃斯珀周三（21日）受訪時形容，中國參與人類史上最大規模的知識產權盜竊行為，是五角大樓的「頭號優先事項」；又指俄羅斯試圖擴大戰略核武庫，部署威脅歐洲的中程核巡航導彈。



埃斯珀向霍士新聞表示，美國正由阿富汗戰爭的低強度衝突，轉移至對付中俄等競爭對手的高強度衝突。他說：「這代表配備先進能力的現代化部隊，包括人工智能、高超音速、機械及激光等武器，它們均對我們阻嚇未來衝突十分關鍵。」他稱美國有必要把核武庫現代化。



在中美關係上，埃斯珀認為中方盜竊知識產權是「大問題」，盜竊目標包括軍事技術及商業產品。他指中國擴大軍力試圖把美國擠出印太地區，因此中國是美方的長期戰略競爭對手。



至於美俄關係，埃斯珀提到即將到期的《新削減戰略武器條約》，認為應擴大條約覆蓋範圍至俄羅斯研發的新武器。他又讚揚總統特朗普的北韓政策，強調外交是實現朝鮮半島可驗證、完全及不可逆轉無核化的唯一方式；又稱美國由史上最佳軍隊保護，令他晚上安心入睡。