波音擬明年增產737MAX　FAA邀請機師測試飛行軟件

美國波音737 MAX系列客機，短短半年內發生2宗空難，其後被停飛停產。美媒周四（23日）報道，美國聯邦航空局（FAA）正招攬機師，以測試為波音737MAX系列客機設計的新飛行控制軟件。同日，法新社引述有關人士的消息，指波音公司已經與過100家供應商聯絡，並會在2020年重新生產737MAX客機。



報道指，雖然737 MAX復飛無期，但波音公司已通知100多家供應商，表示會在明年的2月開始提升波音737客機的產量至53架，並在同年6月提升至破紀錄的57架。波音公司回應承認，已更新生產737客機的計劃，但仍有待FAA和全球各國的航空監管機構確認。



而美聯社亦在同日引述相關人士消息，指FAA正尋找相對較少駕駛該系列客機的機師進行測試。是次的測試將會在飛行模擬器中進行，不會套用到真正的飛機中，測試的目的在於確定機師處理軟件的方式。



去年10月的印尼獅子航空及今年3月的埃塞俄比亞航空空難，合共造成346人死亡，至今仍全球停飛，復飛無期。波音公司之後決定重寫飛行控制軟件，令它更容易被機師使用；同時在今年4月停止向航公司交付客機、並大幅減產。