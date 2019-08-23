亞利桑那州邊境圍牆動工　破壞國家公園地貌

在美墨邊境興建圍牆是特朗普參選時的主要政綱，在下議院凍結有關工程撥款後，特朗普隨即宣布國家進入緊急狀態，並計劃立即以可動用的資金興建圍牆。位於亞利桑那州接釀墨西哥的邊境圍牆在周四（22日）動工，但有反對人士認為工程會破壞該地的沙漠地貌。



有關工程人員在盧克維（Lukeville）入境口岸的附近，安裝高9米的鋼製圍欄，以取代之前的障礙物。而根據有關的法庭文件，政府預計動工的時間約為45日，會在亞利桑那州管風琴仙人掌國家公園的兩處地方，興建共64.4公里的圍牆，另於附近聖佩德羅河岸國家公園興建另一較小的圍牆，一共價值6.64億美元（約57億港元）。



有環境保護人士之前入稟起訴有關建築合約，指政府違反了數十項法律，才可以在受保護的土地上興建圍牆，工程會對國家公園內野生動物的棲息地產生不利影響，有關生物多樣性中心的職員喬達爾（Laiken Jordahl）說：「特朗普的圍牆，正建造在地球上其中一個最壯麗的沙漠生態系統中，令人痛心。」



同日墨西哥國會否決了成為美國「安全第三國」的議案，該國的外交部長（Marcelo Ebrard）歡迎結果，他早前曾指出該議案並無必要，因為自美墨在今年6月簽訂移民協定後，從墨西哥偷渡到美國的人已明顯減少。