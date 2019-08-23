副農業部長：華答應買2000萬噸大豆　目前只買一半

美國農業部副部長麥金尼（Ted McKinney）周四（22日）表示，中國早前答應購買2000萬噸美國大豆，但目前只購入了約1000萬噸，遠低於承諾的數量。麥金尼又指，中美的貿易關係不公平，中方應做更多滿足美國在農業貿易的要求。



麥金尼當日在芝加哥出席大豆出口展銷會，全球50國家的代表參加，包括中國。麥金尼表示，中方代表在白宮橢圓形辦公室非常公開地答應購買大豆，但只有900至1000萬噸已交付。對於有數據顯示中國於本月9至15日購入9589噸大豆，明年則購入6.6萬噸、即約一艘貨櫃船的美國大豆，麥金尼指不掌握相關資訊，若屬實相當歡迎，但明言上述分量不會改變中國沒有購買協議數量的事實。



英媒指，麥金尼要求大會介紹他予中國大豆代表，讓他告知對方美國願意繼續賣大豆予中方，雙方期間合照。另外，美國政府為防範非洲豬瘟傳入，禁止中國及越南的代表參觀美國農場。



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