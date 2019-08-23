G7峰會在即　料聚焦歐美貿易及工業關稅

七大工業國集團峰會（G7）將在周六（24日）於法國展開，有外媒分別引述白宮及歐盟高級官員消息指，是次G7峰會將重點討論美國與歐盟的貿易協議和工業關稅。而美國總統特朗普將會與英、法、德、日、印、加多國領袖進行首腦會談，集中討論貿易及稅務問題。



英媒報道，特朗普將在會上強調，他透過減稅和放寬貿易管制推動美國經濟增長；亦將討論促進就業和經濟發展的議程，並致力開放日本、歐盟和加拿大市場。特朗普預料會先與英國新上任的首相約翰遜，為美英貿易協定設立框架，以表明支持英國脫歐。



另外，特朗普與歐盟的討論議程，則會集中在紓緩貿易緊張局勢。一名歐盟的高級官員透露，是次的談論會集中談論美國與歐盟的貿易協議，或有可能取消雙邊的工業關稅，若成功達成協議，預料會為兩方帶來額外24億美元或歐元的出口量。不過，白宮消息指華府不會簽署協議，但有意就貿易合作藍圖發表聲明。



另外，外界估計G7領袖將因為特朗普主張將俄羅斯加入G7集團的提議，而產生分歧。特朗普提議會上可就此表決，但消息相信將難以成事。俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞後，被踢出G8集團，但未有要求重新加入。