中國向美國750億美元商品加徵關稅　恢復對汽車徵稅

中美貿易戰愈演愈烈。針對美國日前宣布對中國進口約3000億美元（約2.34萬億港元）商品，加徵10%關稅，中方作出反制措施。中國國務院關稅稅則委員會周五（23日）宣布，將向約750億美元（5850億港元）商品，加徵5至10%關稅，分別於下月1日及12月15日實施；另將於12月15日，恢復對原產於美國的汽車加徵25%關稅，汽車零部件加徵5%關稅。



據通報，美方向中國進口商品加徵關稅措施，導致中美經貿摩擦持續升級，損害中美以及其他國家利益，嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則，且違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，中方被迫採取反制措施。經中國國務院批准，關稅稅則委員會決定對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵5至10%不等關稅，當中包括新鮮水果、生鮮海鮮、急凍肉製品、大豆小麥等農產品，將分兩批次在9月1日中午12時01分，及12月15日中午12時01分起實施。



另外，中方早前為落實兩國元首阿根廷會晤共識，宣布暫停對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅；惟因應美方違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會決定從12月15日中午12時01分起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵分別25%及5%關稅。



關稅稅則委員會強調，中方將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，在750億美元商品清單中，經當局審核確認的商品，可免除中方為反制美方措施而加徵的關稅；而未被納入首兩批可排除加稅的商品，包括恢復加徵關稅的汽車及零部件等，可申請納入第三批排除加稅範圍，申請辦法將另行公布。



通報強調，中方加徵關稅的措施是為應對美方單邊主義和貿易保護主義；重申對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，希望雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧。中方希望，美方繼續按兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，回到磋商解決分歧的正確軌道。



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