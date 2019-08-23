與女俄諜建親密關係　線人：FBI無視滲透警告

美國線上購物網站Overtock的前行政總裁戴恩（Patrick Byrne），周四（22日）接受美媒訪問時，聲稱聯邦調查局（FBI）曾在2016年大選前，要求他與俄羅斯女子布京娜（Maria Butina）建立親密關係。戴恩指，FBI無視布京娜想滲透美國政壇的警告，認為當局想東窗事發後把矛頭指向共和黨。



戴恩接受美國有線電視新聞網絡訪問，指自己於2015年在拉斯維加斯一個活動初遇布京娜，對方與他談及槍械，又邀請他去俄羅斯，聲稱自己有強大的關係網。戴恩於是通知FBI，後者要求他與布京娜建立關係，他們每6周見一次，討論哲學及政治。



布京娜其後提及她與俄羅斯銀行家托爾申（Alexander Torshin）的關係，稱托爾申指示她鋪路接觸美國政界的上層人物，戴恩得悉後愈感憂慮，向FBI報告布京娜的目的，但當局無視警告。戴恩對FBI的做法感奇怪，質疑當局有心讓事件發酵，在東窗事發時打擊共和黨。



有官員向CNN表示戴恩早前與司法部官員見面，透露FBI要求他接近布京娜，基於戴恩能說出不為所知的行動細節，官員認為其說法可信。前FBI局長高銘批評戴恩的言論荒謬，宣稱FBI絕不會這樣做。前FBI探員蘭加伯（Asha Rangappa）則指上述是FBI慣常的調查手法，但質疑FBI為何要求戴恩與布京娜建立關係。

