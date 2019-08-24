上訴法院指封鎖Twitter異見者違憲　特朗普再提上訴

被戲稱以「Twitter治國」的美國總統特朗普，此前曾在其Twitter社交帳戶封鎖意見不合的用戶，其後被聯邦上訴法院裁定違憲。特普朗透過司法部在周五（25日）再提上訴，直指此前裁決為「根本性的誤判」。Twitter和白宮皆拒絕評論事件。



在早前的裁決中，上訴法院法官帕克（Barrington Parker）根據美國憲法第一修正案，指公職人員不得將任何人排除在開放式討論之外；故裁定特朗普封鎖用戶屬「觀點歧視」，需要解封十數個被封鎖的帳號。



而司法部訴狀則指，若原判得以維持，「以後任何公職人員在私人的社交帳號發表意見，皆會受憲法規限。」訴狀又指，上訴法院的裁決對第一修正案有誤解，主張該修正案保障美國所有公民，亦應保障美國總統的自由。不過，法院早前認為特朗普的帳戶屬國營戶口，應受規限。



特朗普在2009年創立個人Twitter帳號，現時有超過6340萬用戶訂閱，而特朗普亦經常以該Twitter帳號宣傳他推出的議案或批評異見者。2017年7月，哥倫比亞大學騎士第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）、和7名被特朗普封鎖的用戶，入稟法庭指控特朗普違憲。