官媒：美徵關稅背離兩國元首共識　中方反制是被迫之舉

中美雙方再公布加徵關稅措施，令貿易戰再度升級。中國多間官媒周六（24日）發表評論指，美國連番加關稅，背離了兩國元首先後兩次會晤的共識，中方的反制措施是應對美方的單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方強烈反對美國貿易霸凌行徑，強調在重大原則問題上決不讓步。



其中一個官媒指，美國各界反對加徵關稅的風聲一浪接一浪，惟美國一些人充耳不聞，屢用「健忘症」閃躲自己的承諾；亦以「利人之所害」是危道形容美國，指美方以霸蠻手段獲取利益的危道愈遠，遇到的反制之力就愈強。



另一官媒社評指，中國的工具籃子裝不是口號，而是反制美方的實錘，讓美方蒙受相應的損失，而這「規定動作」來得十分準時，且貨真價實，每一項都關係到美方的切實利益。評論指，中方對美方的虛張聲勢看得透徹，強調中方「不願打、不怕打、必要時不得不打」。



官方電視台的評論就指，中方實施的反制措施充分考慮到國內民眾福利、企業承受力，理性克制。中方願以合作方式解決問題，惟重大原則問題上絕不讓步，亦強調任何極限施壓對中國都沒用，中國反制說到做到。