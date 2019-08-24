防獲軍事技術　博爾頓謀阻華企收購烏克蘭航企

美國《華爾街日報》周五（23日）報道，白宮國家安全顧問博爾頓為了防止中國獲得重要的軍事技術，尋求阻止北京天驕航空公司（(Beijing Skyrizon Aviation)）收購烏克蘭航空航天公司馬達西奇（Motor Sich）。博爾頓下周在基輔出席安全會議時，將聯同美方國家安全及外交官員，與馬達西奇的高層商討事件。



馬達西奇是全球知名的直升機及飛機引擎製造商，多年來向俄羅斯供應軍用直升機引擎。但俄羅斯於2014年吞併克里米亞後，馬達西奇被禁止向俄羅斯出口，導致業務陷入困境。天驕航空事長王靖其後接洽馬達西奇總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav Boguslayev），商討收購事宜，獲時任烏克蘭總統波羅申科首肯。一旦完成收購，天驕航空將向烏克蘭的國營國防工業集團送贈馬達西奇25%股份。



不過，烏克蘭政府去年以國家安全為由，搜查馬達西奇的工廠，調查收購有否違反反壟斷法，法院亦下令凍結交易，現時出售馬達西奇予天驕航空在內的多家公司交易暫時擱置。有美國高官透露，已與烏克蘭官員商討事件，不諱言中美處於戰略競爭，禁止中國企業收購外國軍工企業是美國國家安全戰略及國防戰略一部分。中國駐華盛頓大使館、烏克蘭國家安全及國防委員會、王靖均拒絕評論報道。