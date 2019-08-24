新聞背後：勒令美企撤出中國　特朗普或引緊急權力法

美國總統特朗普周五（23日）於Twitter命令美國公司撤出中國，惹來外界質疑美國總統是否有權這樣做。英媒引述多名法律專家，羅列了數個可行方案，有措施更可繞過國會。特朗普周六（24日）則於Twitter發文，指外界猜測與總統權力或中國有關的法律，提出《國際緊急經濟權力法》可解決問題。



●調高關稅

特朗普可再調高針對中國貨的關稅，令在中國營運的公司無利可圖，再無誘因留在中國。華府亦可籍加稅令美企從中國供應商購買商品的成本，以及懲罰與中資企業合資的美企。



●動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）

專家指出，特朗普可動用於1977年生效的IEEPA，宣布美國進入緊急狀態，賦予特朗普廣泛權力禁制私人企業或某個產業的活動。例如，特朗普可定性中國盜取美國知識產權是國家緊急狀態，下令美國公司避免特定轉移，包括購買中國科技產品等。



●聯邦採購禁令

華府可選擇以聯邦採購禁令，繞過國會禁止在中國有業務的美國公司參與競技聯邦項目，此舉可針對特定產業。英媒指出，在中國設廠、為美國主要軍火商的美國波音公司或受影響。



●動用《1917年對敵貿易法》

華府的另一手段是動用《1917年對敵貿易法》，美國國會於一戰時通過該法，讓美國總統控制及懲罰任何一個與美國處戰爭狀態的國家。英媒指，特朗普不太可能引用對敵貿易法，因為會令中美關係急速惡化，利用外交成本較低的IEEPA可能性較高。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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