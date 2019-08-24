關稅戰升級　加州稀土礦企業擬增聘工人恢復提煉

中美關稅戰升級，美國國內唯一一家的稀土礦企業「MP Materials」計劃大幅增加產量及招聘更多員工，成為美國本土2015年後首家提煉稀土的企業。MP Materials聯合主席利廷斯基（James Litinsky）指，中國已意識到稀土是一個具戰略意義的產業。



加州芒廷帕斯的稀土礦企業「Molycorp Inc」於2015年倒閉，該企業被指依賴中國加工稀土，引起國家安全憂慮。同樣位於加州的MP Materials擬在明年增聘200名員工至400人，重新啟用Molycorp Inc的氯鹼工廠，用於回收廢水、生產鹽酸及燒鹼、分離稀土，節省購買化學品的額外成本。此外，MP Materials已花費2億美元（逾15.6億港元）重啟封存在礦井的設備及建造一個巨型烘爐。



中國於本年6月宣布對美國進口稀土關稅增加一倍至25%，周五（23日）再宣布從下月起，在原有關稅基礎上對稀土增加10%關稅。中國是稀土最大的稀土加工國及17種特殊礦物的生產國，稀土是製造武器、電子產品及其他商品的必須品。目前美國每年超過5萬噸稀土放往中國加工，但特朗普政府已將稀土列為國防重要物資，並下令國防部支持國內生產。



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