美媒︰蘋果三星部分手機型號　輻射超標2至5倍

美國傳媒針對11款知名智能手機作測試，發現美國蘋果公司的iPhone 7及南韓三星的Galaxy S8等手機的輻射洩漏量比官方聲稱的高，甚至分別超出美國安全標準2及5倍。手機輻射有致癌等潛在健康風險，美國聯邦通訊委員會（FCC）介入調查。蘋果公司指，測試方法與公司的有出入，導致結果不同；三星則強調手機符合FCC標準。



《芝加哥論壇報》周三（21日）公布測試結果，發現根據FCC安全標準，大部分測試手機均不合格。測試的手機廠商包括蘋果、摩托羅拉（Motorola）、Blu和三星，測試人員會把全新的手機設在全功率運行狀態，並固定在一桶透明液體下，來模擬人體組織狀態，再將探針浸在水中約18分鐘，測量液體接收的輻射量。



實驗根據FCC指引測量，將手機放置5mm、10mm及15mm距離，《芝加哥論壇報》亦模擬手機於日常生活放在口袋的情況，加測2mm距離。結果顯示，數款電話在前三項距離都超出FCC的安全標準，iPhone 7超標2倍。大部份手機在2mm距離的超標情況更嚴重，Samsung Galaxy S8更超標5倍。



手機使用無線射頻（RF）以傳送訊息，其頻率較X光等輻射為低，但仍被指有潛在風險。此前有研究指，高RF環境可能會有致癌、心臟病及生殖問題等風險；不過RF對健康是否有影響仍有爭議。