嚴重肺病案例一周急增逾1倍　疑與電子煙有關

美國疾病控制及預防中心（CDC）近日發現該國嚴重肺病案例急增，懷疑與電子煙有關。截至周四（22日），CDC已在22個州份錄得共193宗疑似由電子煙引起的嚴重肺病案例，一名伊利諾伊州病人最終死亡。



根據世界衞生組織（WHO），電子煙一般被認為比傳統香煙安全，但對身體的長期影響很大程度上仍屬未知之數。CDC表示，可能與電子煙有關的病例在過去一周增加了一倍以上，到上周六（17日）為止，全國只有94宗個案。這些病人都出現呼吸困難、呼吸急促、胸痛、嘔吐、腹瀉及疲勞等症狀。CDC稱，電子煙的液霧化劑中含有各種可能影響肺部健康的物質，但他們未能確認這些化合物與最近的病例有直接關係。



美國食品及藥物管理局（FDA）指，正在分析各州的電子煙樣本，以找出可能會引發肺病的成分。有患者表示吸電子煙時會用大麻液；FDA正調查病例中的患者有沒有按規定使用電子煙，是否曾與其他物質混用。美國電子煙協會會長稱，嚴重肺病由含有大麻及其他合成藥物的裝置引起，跟尼古丁無關。