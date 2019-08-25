女太空人擅登前妻戶口遭投訴　首宗太空罪案指控

美媒上周五（23日）報道，美國太空總署（NASA）正調查有關女太空人麥克萊恩（Anne McClain）涉嫌在國際太空站（ISS）盜用前妻身份，擅自登入對方銀行戶口的指控。麥克萊恩承認曾登入涉事帳戶，但強調沒有作過任何不當的事，此案或成為首宗在太空發生的刑事指控。



麥克萊恩的前妻沃登（Summer Worden）向聯邦貿易委員會（FTC）作出投訴，另一邊廂沃登父母亦向NASA督察長辦公室（OIG）投訴，指控麥克萊恩不當存取沃登的私人財務紀錄，並進行「一個深謀遠慮的計劃」以奪得沃登兒子的撫養權。麥克萊恩透過律師表示，她只是想確保對方家庭的財務情況正常，有足夠金錢支付帳單及供養兩人離婚前一同撫養的兒子。



麥克萊恩與沃登在2014年結婚，兩人當時均是空軍情報官員，後者在去年提出離婚訴訟。麥克萊恩在西點軍校畢業，在伊拉克進行作戰飛行逾800小時，她在2013年被NASA選中成為太空人，曾在ISS逗留半年以預備進行首次全女班太空漫步任務，惟最終因合適尺寸的太空衣數量不足而臨時取消。NASA OIG已就投訴展開調查。