美國擬在格陵蘭重設領事館　增北極圈戰略利益

美國總統特朗普近日因表明，有意向丹麥購買其北美洲屬地格陵蘭而引起連串風波。美國國務院致函參議院外交關係委員會，提出計劃在格陵蘭首府努克（Nuuk）重設領事館，希望藉此增加美國在北極圈的影響力，是美國數十年來首次提出有關計劃。



美聯社上周五（23日）取得有關信函的內容，當中提到美國「有戰略上的興趣，增加在北極圈的政治、經濟和商業關係」，指出在努克重設領事館是「美國增力在北極存在感的關鍵部分，並會成為擴展美國在格陵蘭獲利的有效平台」。



美國曾於1940年在格陵蘭開設領事館，但在1953年關閉，當局計劃明年在努克重開。國務院表示，已指派一名負責格陵蘭事務的官員在美國駐哥本哈根大使館工作，現計劃在今秋或之後聘用格陵蘭當地職員，預期格陵蘭領事館明年會有7名職員。



特朗普早前表示有意買下格陵蘭，但遭丹麥首相弗雷澤里克森拒絕，駁斥「想法荒謬」，特朗普及後宣布取消出訪丹麥並予以批評。不過，特朗普上周五表示，前一天與弗雷澤里克森在電話上有「建設性的對話」，改口稱讚對方是「出色的女性」，似乎已冰釋前嫌。