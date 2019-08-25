美日貿易談判達框架協議　料最快於下月談妥

美國與日本的官員在華盛頓舉行部長級貿易談判，上周六（24日）達成框架協議，雙方同意分別下調及撤銷美國農產品、日本工業製品等的關稅，但日本要求撤銷汽車關稅方面則仍在協商中。外界預期，日美首腦最快於周日（25日）舉行會談，並宣布擬在下月談妥協議，最快於年內生效。



報道引述相關人士指，美日官員在主要議題上已大致達成共識，美國將在日本工業製品和相關零件的商品種類廣泛撤銷關稅，但汽車關稅仍然維持。雙方亦同意把美國產牛肉和豬肉等農產品的關稅，下調至《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）的水平，其中美方高度關注的牛肉從38.5%分階段下調至9%。但美方要求增加輸入牛油、脫脂奶粉等方面，則遭日方反對。



下月下旬在紐約召開聯合國大會期間，日美首腦將舉行會談，日本爭取屆時確定美國不再向日本加徵關稅、限制出口數量等。日本經濟再生擔當大臣茂木敏充在華盛頓會後形容，談判「進度良好」。特朗普周日表示，美日努力了5個月，已「非常接近」達成重大的雙邊協議，形容是「歷來最大的美日協議」。