加拿大傳媒報道,列治文市(Richmond)一名許姓華籍女子(Amy Xu)的座駕日前被一名白人女子的私家車擦撞,雙方發生爭執。期間許女疑被對方以帶有種族主義的話語指摘,叫她「回到妳所屬於的中國」(Go back to China where you belong to),更向她說出歧視用語「Chink」。警方稱目前已接獲舉報,並正調查事件。



事發在上周六(24日),當時許女的車上還有母親和3歲女兒,三人正前往當地一個廣場,途中涉事白人女子座駕的車頭,與許女的私家車車尾擦撞。據悉事發後,該白人女子曾詢問許女國籍,惟許女並未正面回應,反而直斥白人女子所為。白人女子隨即罵出上述帶有歧視成分的語句,更稱「我們討厭你們」。



許女的丈夫及後強調妻子是目睹雙方座駕發生碰撞後才作出反應;又引述妻子稱因當時女兒在場,因此不想與對方爭論;更稱事件發生後,他們一家並不因受傷害而傷感,但「對她說的話感到憤怒」。