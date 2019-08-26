C130運輸機出動　撲救亞馬遜熱帶雨林山火

巴西當局周日（25日）出動2架C-130運輸機協助撲救肆虐亞馬遜雨林的山火，但全國又有數百個新的火頭燃起。而正在法國舉行的七大工業國（G7）領導人會議上，法國總統馬克龍也表示，各國就如何協助在這次災難中挽救亞馬遜森林接近取得共識。



在西北部朗多尼亞州（Rondonia）首府、有50萬人居住的維洛港（Porto Velho），兩架C130運輸機已投下數千公升的水。然而該市在山火下依然被濃煙掩蓋。巴西與玻利維亞接壤的大片偏遠地區也發生山火，濃煙直衝天際，加劇全球最大雨林區的空氣污染問題。專家指數月的乾旱季節，農民也增加了焚林的次數，將土地改為可種植農作物的田地或可放牧的草原，加重了亞馬遜雨林今年慘遭祝融的情況。



當局透露，包括朗多尼亞州在內，至少7個州都要求軍方支援，而巴西當局已在亞馬遜地區派駐超過43000名士兵協助救災。



而在G7會議上，法國總統馬克龍表示，在如何協助撲救亞馬遜森林火災以及恢復當地生態的問題上，各國領導人已接近達成一項「技術及金錢援助」的協議。他又指出全球各國需要準備好協助亞馬遜雨林進行重建，但他承認各國在這方面有不同看法。