庫德洛：中國不會反擊　姆紐欽：中美元首在其他領域仍是朋友

美國總統特朗普日前宣布對5500億美元中國貨所徵收的關稅稅率調升5%，美國國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）表示，不認為中國會對有關操作作出反擊。



柯德洛接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》訪問，被問到是否預期中國會針對特朗普調高關稅稅率作出反擊時，庫德洛表示「我不認為」。他說：「我認為他的行動是要回應他們（中國）的行動，所以我懷疑他們（中國）會否進行另一步。我還沒有聽到他們官方的回應，我們必須走著瞧。」



美國財政部長姆紐欽則在《霍士星期日新聞》指出，特朗普與中國國家主席習近平在貿易問題上變了「敵人」，但在其他領域「仍是朋友」。他說：「因為涉及金融和貿易，我們變了敵人，沒有辦法取得進展。」他又強調特朗普依然有決心和中國繼續會談，指出「和中國進行自由、公平和雙向的貿易依然是特朗普的主要目標，他會做任何需要做的事達到這個目標，包括計劃的制裁，以及適當地處理任何中國的報復措施」。至於特朗普日前呼籲美國企業需要尋找替代中國選擇，姆紐欽認為如果貿戰持續，企業最好離開中國。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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