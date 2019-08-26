美媒：特朗普倡核爆阻颶風登陸　嚇呆幕僚

美國新聞網站Axios周日（25日）報道，總統特朗普曾多次在國家安全會議上，建議投放核彈阻止颶風登陸，令出席會議的幕僚大吃一驚，有人更在會後私下爆粗，認為建議根本不可行。白宮回應指，不會評論總統與國家安全團隊的私人討論，不管討論是否發生過。



報道指，特朗普出席白宮的颶風簡報會時稱：「我明白了，為何我們不用核武呢？既然颶風在非洲海岸形成，為何我們不能在它橫越大西洋時，向風眼投放核彈破壞它？」負責簡報的官員稱會審視提議，但特朗普反問美國每年能應付多少個颶風，堅持在颶風登陸前出手干預。報道沒有提及簡報會日期，消息人士指特朗普的言論已記錄在國家安全委員會的備忘錄上。



另一名出席簡報會的官員認為，特朗普只是希望美國本土免受颶風吹襲，用意不壞，相信有人借事件把他描繪成瘋子。特朗普並非首次提出類似建議，他曾在2年前的國家安全會議上提到用炸彈摧毀即將登陸的颶風。



前總統艾森豪威爾時代已有科學家提出以核彈阻止颶風登陸，但國家海洋及大氣總署的報告指核爆不會改變颶風路徑，強風反而加速輻射擴散，令沿海地區出現環境災難。國家地理雜誌一個節目亦指出，以核武對付颶風可能違反美蘇的《和平核爆炸條約》。