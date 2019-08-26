對台F16V軍售案　傳台今年底可與美簽署發價書

美國國務院上周三（21日）批准對台出售66架F16V戰機，總值80億美元（逾620億港元）。有台媒周一（26日）引述當地軍方人士，稱相關草案已送至台行政院，待台灣的蔡英文總統公布後，預計在立法院本會期通過，並有望在今年12月31日前，與美方簽署發價書。另美國防部長埃斯珀（Mark Esper）早前接受美媒訪問，被問到美對台軍售已激怒陸方，未來將如何部署，他直言日後還會繼續出賣。



報道稱，台空軍先前以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億新台幣（逾279億港元），將現有142架F16A/B戰機升級為F16V；首批4架F16V已在漢翔公司，由美國國防企業洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司人員，與漢翔共同測試。另空軍也以代號「鳳揚專案」，同步向美方採購66架全新的F16V戰機，擬部署在台東志航空軍基地。



針對上述66架F16V戰機，當地空軍將向台立法院提出特別預算，以支應美方同意供售的項目；另將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備，並向美方爭取提前1年，即在2026年全數交機。



另外，美國防部長埃斯珀早前向美媒表示，美方並非首次向台售武，也非首次出售F16，故此他預料對台軍售將會持續。對於被問到現時美陸關係處於敏感時刻，且貿易談判還在持續，埃斯珀則稱「中國大陸似乎總是處於敏感時刻中」；又指陸方多年來從美國竊取許多知識產權，而美方之所以沒法阻止，全因此屬有組織的國家計劃。