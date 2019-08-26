質疑紅通令有政治動機　國際刑警放生潛逃加國華法官

國際刑警組織（Interpol）2014年在中國政府要求下發出紅色通緝令，通緝身在加拿大、被中方指控涉賄賂的最高人民法院前法官謝衞東，並引渡回中國受審。加拿大媒體《環球郵報》周一（26日）報道，目前定居多倫多的謝，已獲國際刑警取消紅通令。



報道指，國際刑警近日重新檢視謝衞東的案件，擔心中方通緝謝的舉動是出於政治動機，故決定取消針對他的紅通令。謝衞東自2014年開始在加拿大定居，後與一名加籍女子結婚。多年來謝欲申請加拿大永久居民身份，但因身負紅通令而一直未獲批。報道指，紅通令撤銷後，謝很可能會獲得加國永久居民身份。



中國官方指，謝衞東在1999年曾審理一宗債務糾紛案，他被指接受尤姓女當事人的性賄賂，因而判她勝訴。中紀委去年曾通報，謝衞東涉嫌民事枉法裁判罪、受賄罪，逃到加國。



報道指，中方早前因無法迫令謝回國受審，故拘捕了他仍在中國的兒子及親友。不過國際刑警中國國家中心局對此否認，指中國警方沒有以任何形式手段向謝施壓，但指中國司法部門曾嘗試聯絡謝的好友，要求他們到加拿大與謝談話。