女兒房間現黑人少年　3名家長涉毆打及禁錮對方

美國加州北部一名父親、一名母親及一名繼父上周四（22日）在15歲女兒的房間內，發現一名17歲的黑人少年。3人其後被指將少年綁起，毆打他及用種族歧視的言論侮辱他。少年被釋放後報警，據指警方已拘捕3人，並以綁架、以可致命武器攻擊他人及刑事恐嚇等罪名起訴他們。



警方表示，3名拉美裔家長，49歲的父親蘇亞雷斯（Luisandor Suarez）、46歲的母親阿圭略（Haydee Arguello）及46歲的繼父阿馬亞（Wilfredo Amaya），被指毆打少年30分鐘，又威脅要把他殺掉。少年向警方稱，他被禁錮、侮辱及恐嚇。少年被送院治療，但沒有生命危險。



然而，該名15歲少女的兩名姊姊稱，當時父母以為該名少年非法闖入他們的家，於是作出自衞行為。她們指，少年藏身於妹妹房間的壁櫥中，更踢繼父，甚至嘗試殺害他。她們又表示，少年亦揮拳打母親，繼父為護妻而出手，後來少年愈來愈失控，他們才把他綁起，並詢問他的來意。不過，少年相信，3人是因為他是黑人才攻擊他。而涉事的15歲少女已被送到兒童保護機構。