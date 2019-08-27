需為鴉片類藥物成癮危機負責　強生被罰5.72億美元

美國個人護理品牌強生（Johnson ＆ Johnson）周一（26日）被俄克拉何馬州一名法官裁定，需要為州內出現鴉片類藥物成癮危機，令州政府開支大增承擔責任，需要賠償5.72億美元（44.61億港元）。強生方面表示將會上訴。



在全國首宗針對藥廠涉及激化鴉片類藥物成癮的民事訴訟中，法官巴爾克曼（Thad Balkman）表示控方的證據充分顯示強生在推銷處方止痛藥時，以欺騙手法低估並淡化藥物可能會導致上癮的風險，錯誤引導市場，從而助長鴉片類藥物的流行，造成「公眾妨擾」。巴爾克曼稱，賠償金將用作該州政府醫療緊急服務金。



俄克拉何馬州檢察官亨特（Mike Hunter）在庭上表示，鴉片類藥物濫用現象已經成為「美國史上人為造成的最大公共健康危機」，更指有關危機是強生公司的「貪婪」所致，強生就是「主謀」。亨特指出，自2000年以來，約有6000名俄克拉何馬州人死於鴉片類藥物過量。而據美國疾病控制和預防中心的數據，1999年至2017年，全美近40萬人死於與鴉片類處方藥物有關的用藥過量。



俄克拉何馬州檢察部門是在3月起對三家鴉片類藥物生產商，包括美國強生、美國普渡製藥（Purdue Pharma）和以色列梯瓦製藥（TEVA）作出起訴。當中只有強生堅持不認罪，另外兩間藥廠均已認罪，並與控方達成和解，分別支付2.7億美元（約21.2港元）和8500萬美元（約6.67億港元）。直到5月28日，針對強生的訴訟開審，控方尋求高達175億美元（約1372.9港元）的罰款，作為州政府未來30年處理有關危機的部分費用。強生否認指控，指案件誤導公眾對危機的看法。