警方人臉辨識技術成效不足　惹種族歧視問題

美國警方近年流行以人臉辨識系統追查疑犯，密歇根州底特律市兩年前添置有關裝置，但被指成效不大。有組織質疑系統對有色人種的辨識度不足，亦有人擔心市民的私隱受到侵犯，但警方則堅稱近年的罪案率創新低，正檢討當局使用系統的時間和方式。



底特律市警方增設人臉辨別軟件後，數據顯示當地去年的犯罪率只微跌2%。警察監察委員會的成員伯頓（Willie Burton）指出，由於底特律有83%人口是黑人，現時該技術針對黑人的辨識度卻不高，因此該市不適合運用有關系統。警方則表示不會完全仰賴該技術，但其說法被人權組織質疑。



美國眾議院今年5月舉行有關人臉辨識技術的聽證會，期間密歇根州民主黨議員特萊卜（Rashida Tlaib）指出，現時的人臉辨識技術並沒在黑人社區測試，亦沒足夠研究證明該技術可令社區變得更安全。美國公民自由協會（ACLU）去年以亞馬遜的人臉辨識系統測試，結果有28名國會議員被辨識為罪犯，其中大部分黑人。



現時美國多個大城市的警方均有使用人臉辨識系統，但隨着公眾開始關注有關問題，一些地方政府正提出針對人臉辨別系統的限制，加州三藩市和奧克蘭、麻省劍橋和薩默維爾市最近已禁止政府機關使用有關技術。