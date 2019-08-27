亞馬遜再現數百新火頭　斥馬克龍說三道四拒收援助

巴西亞馬遜森林大火仍未撲滅，周一（26日）再有數百個新火頭湧現，導致東北部朗多尼亞州的機場關閉，但國防部長席爾瓦指火勢已受控。總統博爾索納羅的幕僚長洛倫佐尼（Onyx Lorenzoni）拒絕接收法國總統馬克龍的2000萬美元（約1.57億港元）援助，指對方應先照顧好自己國家及殖民地。



朗多尼亞州一家兒童醫院的負責人表示，濃煙十分猛烈，影響小童及老人的健康，目前士兵及消防員集中在該州救火。洛倫佐尼質疑馬克龍既然無法避免4月的巴黎聖母院大火，沒有資格指導巴西救火。他又指，巴西是一個民主及自由國家，從來沒有推行帝國主義及殖民主義。博爾索納羅亦指摘法國的援助，視巴西為殖民地。



七大工業國（G7）之一的法國同意提供2000萬美元（約1.57億港元）援助，英國及加拿大分別提供1200萬美元（約9400萬港元）、1100萬美元（約8600萬港元）撥款，加拿大亦願意派出消防飛機協助救火。由美國男藝人里奧勒度狄卡比奧支持的環保組織亦提供500萬美元（約3900萬港元）的援助。