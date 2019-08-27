闖永利拉斯維加斯恐嚇亂槍掃射　兩青年被捕

美國兩名青年早前涉嫌在永利拉斯維加斯（Wynn Las Vegas）賭場酒店內，大叫白人至上主義的口號，捏拳威嚇打人，更聲稱會持槍回來大開殺戒。二人於近日被捕。



事發於本月10日，25歲男子萊貝克（Braxton Ryback）及22歲男子楊（Johnny Young）在賭場酒店內，大叫「白人特權、白人力量、我們是白人至上主義者」等口號，他們緊握拳頭作勢打人，又告訴保安他們會再回來並亂槍掃射。楊之後真的再回來，但只帶來胡椒噴霧。



二人被捕後，楊向警方供稱當時喝醉，又因保安不讓他拍攝監控鏡頭而生氣，但強調從沒想過要傷害人，胡椒噴霧只在需要時用來保護自己。他承認，其座駕及住所內有武器，又指萊貝克經常瀏覽白人至上主義網站「Daily Stormer」，二人想法相近。



警方在二人住所內檢走多件物品，包括已上彈的手槍、彈藥、全球入境及巴利時身份證、駕駛執照、手機及電腦等，又在楊泊在賭場酒店的座駕內檢走一支氣槍及一個硬碟。二人面臨被控發出恐嚇、傳播恐怖主義相關的假訊息、企圖傷害及威嚇他人等罪名。