新法允無限期拘留無證兒童　華府及19州檢察總長提告

向來對移民立場強硬的美國總統特朗普政府早前公布新法例，允許官員在法庭審理政治庇護的案件前，無限期拘留非法移民家庭。美國19個州份及首都華盛頓的檢察總長周一（26日）聯手提告，要求法院阻截該法案；白宮暫時未有回應。



新法例將推翻於1997年達成的「弗洛里斯和解協議」（Flores Settlement）；該協議規定羈押無證兒童不得超過20天。但華府形容，有關限期鼓勵非法移民帶同兒童入境，「博一博」獲得審理庇護申請的機會。新法在上周五（23日）正式公布，預定於10月生效，惟旋即面臨法律挑戰。



有份提控的加州檢察總長貝塞拉（Xavier Becerra）形容，新法將孩童的安全置於風險之中，並損害有數十年歷史、保障無證兒童免受不法羈留的協議。他表示，希望保護兒童免受不必要傷害；又指聯邦政府無權決定州政府如何處理州內民眾的待遇。



移民及海關執法局（ICE）現時正羈留5.5萬名非法移民，為歷史性新高。有前ICE官員表明，即使通過新法，在收容設施不足下，仍難以長期扣留非法移民。上月抵美國邊境被扣留的移民家庭有4.2萬個，遠超現有設施的3000個床位所能負荷。華府欲長期扣留非法移民，將需斥巨款擴充羈留設施。