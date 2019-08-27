颶風吹襲停電致12長者熱死　療養院職員被控誤殺

颶風艾瑪於2017年9月吹襲美國佛羅里達州時，荷里活山療養院（Rehabilitation Center at Hollywood Hills）療養院因停電令室溫攀升，造成12名長者在悶熱環境下死亡。療養院4名職員周一（26日）被控誤殺、篡改證據等多條罪名。



案中死者年齡介乎57至99歲，他們在艾瑪橫掃佛州3天後死亡。療養院行政總裁卡瓦略（Jorge Carballo）及護士科林（Sergo Collin）被控12項誤殺罪，另一護士梅吉（Althia Meggie）則被控2項誤殺罪及2項篡改證據；3人周一自首，將在周二（27日）出庭，另一護士米勒（Tamika Miller）的罪名則尚未公開，他現時收押在監獄。



調查人員指，在當時氣溫上升之際，即使附近有完全正常運作的醫院，仍未有即時撤離患者。被告的辯護律師指，卡瓦略及其他職員曾在風災期間致電時任州長、現為參議員的史葛求助，而他們致電5次亦未有得到回覆。史葛則發聲明表示，療養院應致電911求助，他們沒有履行基本責任保障生命。