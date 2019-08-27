首宗太空刑事指控　事主憂太空人伴侶爭撫養權

美國女太空人麥克萊恩（Anne McClain）涉嫌在國際太空站（ISS）盜用即將離婚的妻子身份，擅自登入對方銀行戶口，或成為首宗在太空發生的刑事指控。事主沃登（Summer Worden）及家人周一（26日）開腔，表示憂慮麥克萊恩搶奪兒子撫養權，才不得已將事件公開。



沃登此前稱二人分開後，當時身處太空站的麥克萊恩仍對自己的開支紀錄瞭若指掌，遂向聯邦貿易委員會（FTC）及美國太空總署（NASA）舉報。她指，本打算私下解決二人紛爭，無意「破壞麥克萊恩的事業」；但其後認為對方舉動旨在搶走其6歲兒子，認為必須站出來保護自己。



沃登指，她拒絕讓麥克萊恩在法律上領養自己的兒子一事，成為兩人決定離婚的導火線。她形容麥克萊恩控制欲強；沃登母親亦指女兒在麥克萊恩即將返回地球時，每天都感到害怕。沃登呼籲，如果麥克萊恩仍想和兒子保持正常來往，就應撤銷爭奪撫養權的案件。



麥克萊恩此前則回應指，自己只是沿用伴侶的舊密碼登入有關帳戶，旨在確保對方財務足以應付兩人此前一同撫養的兒子。沃登和麥克萊恩在2014年結婚，後者去年指控沃登襲擊後，沃登即申請離婚，並稱對方只是為了奪取撫養權而提出指控。襲擊案最終獲撤銷，而兩人預定於下月處理離婚手續。